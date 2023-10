Messina, Modica tra battute e guardia altissima: “Brindisi? Non mi fido degli animali feriti”. I convocati

StrettoWeb

“Che certezze ho per domani? Penso di poter dire che ci presenteremo in 11, questo è importante”. Esordisce con una battuta, Giacomo Modica, nella conferenza stampa della vigilia di Messina-Brindisi, che si giocherà domani al San Filippo. “Tornando seri, è una partita veramente da non sottovalutare per la classifica, perché il Brindisi non è una squadra brutta, proveniente da una batosta altrettanto brutta, ma è solo in difficoltà. Li avevo visti molto bene con la Juve Stabia. Io non mi fido degli animali feriti. E’ una gara dalle insidie molto particolari, ma sono anche consapevole che la squadra sta bene, è desiderosa di giocare, di fare la partita”.

L’obiettivo dei peloritani è la continuità dei risultati dopo i cinque punti nelle ultime tre partita (filotto in cui è arrivata solo una sconfitta. Da evidenziare il rientro di Firenze tra i convocati. Eccoli di seguito.