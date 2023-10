Messina, tonfo interno: al San Filippo passa il Brindisi per 0-1 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Niente continuità. Niente sogno aggancio playoff. Il Messina stecca e ne esce sconfitto, in casa, contro il Brindisi, che passa per 0-1 al Franco Scoglio in uno dei posticipi del 10° turno, l’infrasettimanale del girone C di Serie C. Primo tempo bruttino e nervoso, con tante ammonizioni tra i peloritani, ben 4, che diventano 5 all’ora di gioco. A peggiorare la situazione il gol al 72′ di Ganz, che era entrato in campo da appena un minuto. Così la squadra di Modica resta nei bassifondi, a ridosso della zona playout.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 21 Avellino 19 Latina 18 Benevento 18 Crotone 16 Foggia 15 Audace Cerignola 15 Picerno 14 Taranto 14 Casertana 14 Turris 13 Catania 12 Virtus Francavilla 11 Potenza 11 Acr Messina 10 Brindisi 10 Giugliano 9 Sorrento 8 Monopoli 8 Monterosi Tuscia 3