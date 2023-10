Messina, avviata una collaborazione tra l’”IPAB Casa di Ospitalità Collereale” e Erfo

StrettoWeb

Il Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, comunica che avvierà da oggi una collaborazione con l’IPAB “Casa di Ospitalità Collereale e Asili d’Infanzia” di Messina, struttura residenziale a carattere assistenziale destinata ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

“Il sostegno che Erfo apporterà alla struttura di Collereale – come spiega il direttore del Dipartimento Sanitario dott. Cono Bontempo – avrà un impatto sociale di grande rilevanza, anche in termini di sanità pubblica, difatti, si impegnerà in favore del benessere degli anziani sul territorio, educandoli ad un nuovo stile alimentare e di qualità della vita, integrandolo con prodotti naturali specifici per ciascun paziente, il tutto senza fine di lucro”.

La Casa di Ospitalità Collereale potrà, secondo un programma di interscambio periodicamente definito, usufruire, senza vincolo alcuno, della consulenza di Erfo per la pianificazione di attività di ricerca, per la formazione del proprio personale sanitario in materia di integratori alimentari e prodotti nutraceutici e per il supporto nell’ambito delle attività di assistenza e per la prevenzione e cura delle demenze.

Grazie a questa collaborazione, gli ospiti di Collereale potranno adottare uno stile di vita più salutare, attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuovi nutraceutici personalizzati, progettati per soddisfare le esigenze individuali di ciascun individuo. D’altronde come dimostrato nella letteratura scientifica, l’assunzione di alimenti o integratori nutraceutici aiuta a migliorare la salute dell’organismo e soprattutto contribuisce a prevenire l’insorgenza di particolari malattie.

I principali integratori svolgono infatti, delle funzioni fondamentali per l’organismo e in particolare servono per rafforzare il sistema immunitario; regolarizzare le funzioni gastro-intestinali; ridurre notevolmente i rischi di insorgenza di patologie cardiovascolari o di natura degenerativa; ritardare il processo di invecchiamento; prevenire e curare le demenze; migliorare alcune funzioni corporee.

Erfo, leader nel mercato per la produzione di nutraceutici, si dice entusiasta per la collaborazione con la Casa di ospitalità Collereale con la quale ha stipulato di recente un protocollo d’intesa come spiega anche il CFO Daniele Travisano: “La sinergia con Collereale ci consente di mettere a sistema i nostri rispettivi track record lavorando insieme per implementare e perfezionare le cure per le persone anziane, attraverso anche il monitoraggio dei dati che emergeranno dalla nostra analisi”.

Molto soddisfatto anche Flavio Corpina, Amministratore Delegato del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, del quale Erfo fa parte, che ha sottolineato: “l’obiettivo è migliorare sempre di più la qualità della vita delle persone anziane generando un cambiamento positivo, facendo coesistere ricerca, pratica clinica e innovazione”.

L’istituto di Collereale – che storicamente rappresenta per la città di Messina ed il suo territorio provinciale un importante presidio e punto di riferimento per la cura e l’assistenza delle persone anziane – avrà quindi un ruolo attivo nell’utilizzo e nella ricerca di nuovi prodotti nutraceutici al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti geriatrici.