Messina, alberature sul viale Italia e Panoramica: tavolo tecnico a Palazzo Zanca

Si è tenuto oggi, lunedì 30 ottobre, un tavolo tecnico a palazzo Zanca, presieduto dal sindaco di Messina, Federico Basile, per discutere delle attività svolte e concertare le azioni in progress al fine di contemperare nel migliore dei modi le ragioni di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio arboreo cittadino. All’incontro hanno preso parte l’assessore al ramo Francesco Caminiti; la Presidente della Società in house Messinaservizi Bene Comune Maria Grazia Interdonato con i tecnici Gaetano Quartarone, e Alessandro Condina; e per l’azienda SEAcoop Massimo Tirone.

“Tutelare e valorizzare il verde urbano come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti è indispensabile, oltre che uno dei punti salienti del nostro programma di governo”, e lo è altrettanto garantire la sicurezza pubblica”, ha detto il sindaco Basile in apertura della riunione.

“Pertanto oggi siamo qui, con i soggetti interessati del settore e con il responsabile della società che ha effettuato lo studio approfondito sull’alberata Pinus Pinea radicata lungo la Circonvallazione della città, per tracciare un bilancio delle varie fasi di analisi e per definire ciò che va ancora effettuato in un’ottica di sostenibilità e di miglioramento dei servizi ecosistemici efficacia funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche riconoscendone il rilievo ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sanitario e ricreativo”, ha concluso Basile.

Dalla premessa del Sindaco, a seguire la Presidente della MSBC ha illustrato il cronoprogramma di interventi rispetto alle risultanze dello studio effettuato dalla SEacoop, ed ha assicurato al sindaco Basile che le attività della Messinaservizi proseguiranno sulla base di quanto già avviato, ricordando che solo nel 2023 “è stata effettuata la fresatura di n. 982 ceppaie, a fronte di n.711 nuove piantumazione di alberi e che, dei n.118 alberi molti dei quali dissecati per ‘shock da trapianto’, o danneggiamento causato da automobili e atti vandalici – ha spiegato la Interdonato – saranno sostituiti subito dopo la metà del mese di novembre, quando le temperature lo consentiranno”.

A conclusione della riunione è emerso che i dati elaborati a seguito delle prove di stabilità eseguite nel mese di agosto sono confortanti. “Ad oggi soltanto 9 alberi saranno oggetto di sostituzione, mentre sulle rimanenti alberature continuerà – ha aggiunto l’assessore Caminiti – l’attività di monitoraggio valutando possibili alternative, già in atto, al fine di ridurre i disagi causati dalle radici degli alberi costantemente attenzionati anche attraverso l’ausilio di sensori di stabilità”.