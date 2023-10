“Meloni è una puttana”, il Premier posta un video di insulti al corteo della Cgil. La condanna di Pd e Landini

StrettoWeb

Il premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha postato un video sui social in cui, un gruppo di persone, cantano in coro: “la Meloni è una puttana”. “Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici” di alcuni militanti della CGIL. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri”, scrive Meloni.

Landini: “condanno senza se e senza ma”

“Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “La Cgil da sempre – sottolinea – contrasta in ogni luogo ogni forma di violenza fisica e verbale. E si batte per superare quella cultura patriarcale che è all’origine di ogni forma di violenza verso le donne”.

Pd: “condanniamo i cori sessisti”

“I cori sessisti sono sempre un errore ma detto questo la manifestazione di ieri ha detto ben altro. Condanniamo i cori sessisti ma il presidente del Consiglio deve ascoltare tutti gli altri cori di quella piazza dai temi del lavoro a quelli della scuola ai diritti”. Lo afferma la portavoce delle donne del Pd, Cecilia D’Elia.