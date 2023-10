Meeting del turismo a Messina, 25 buyers ospiti in città per scoprire il territorio e le sue bellezze

StrettoWeb

Sarà presentato mercoledì 11 ottobre, alle ore 10, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, il programma del “Meeting Tourism Messina”, il primo evento che porterà in città buyers, influencer e giornalisti del settore turistico a conoscere il territorio attraverso una full immersion di escursioni, dibattiti, workshop e incontri programmati con gli operatori culturali locali. Ad annunciarlo in conferenza stampa sarà il sindaco Federico Basile con l’assessore al Turismo Enzo Caruso, insieme all’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e al direttore generale Salvo Puccio.

L’evento, organizzato per la prima volta a Messina e che rientra nella strategia di promozione della città e delle sue peculiarità artistiche, ambientali ed enogastronomiche, si pone come obiettivo non solo quello di far conoscere in modo diretto le unicità del nostro territorio, ma anche quello di mettere in contatto gli operatori del turismo locale con tour operator nazionali ed esteri per l’inserimento del “pacchetto Messina” e delle sue eccellenze negli itinerari del turismo esperienziale.

Dopo un lungo percorso di preparazione, coordinato dall’assessore Caruso, d’intesa con il sindaco Basile, Messina, grazie a partner istituzionali e commerciali, si presenta agli operatori del turismo nazionale ed estero per l’avvio di una strategia rivolta all’incoming, auspicando risultati attesi che concorreranno con quelli legati alla partecipazione delle fiere di settore.