Mattarella all’Italia delle Regioni. Occhiuto: “lo ringrazio per il sostegno”

“Le Regioni sono la colonna vertebrale del nostro Paese”. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio da Torino, dove si svolge il Festival delle Regioni. “Vorrei sottolineare come qui, in una città che parla della storia d’Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di unità, di dialogo con il Paese per il futuro dell’Italia. E questa è un’occasione per bilanciare questo messaggio di unità con l’Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Le parole di Occhiuto

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Torino con tutti i governatori d’Italia, ha definito le Regioni “la colonna vertebrale del nostro Paese”. Lo ringrazio per il sostegno e per l’affetto con il quale si è soffermato a salutarmi al termine del suo intervento alla seconda edizione del Festival delle Regioni”. E’ quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.