Masella, Don Zampaglione: “usa la testa e non la zucca perché Hallowen è l’adorazione di Satana”

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – “Usa la testa e non la zucca perché Hallowen è l’adorazione di Satana”. La festa di Hallowen è ormai vicina e il parroco di Masella e Montebello Jonico, don Giovanni Zampaglione, torna a ricordare l’importanza delle festività religiose che stanno per sopraggiungere e rischiano di essere inquinate dall’americanismo dilagante a ogni latitudine. “In questi giorni – sostiene il parroco – le vetrine dei negozi, dei bar, e dei supermercati sono addobbati con zucche, pipistrelli e maschere di streghe e diavoli. Ci sono bambini che vanno di casa in casa a dire la parola magica “dolcetto” o “scherzetto”? La festa di Hallowen è tipica dei paesi anglosassoni e negli ultimi anni è entrata di moda, soprattutto dal punto di vista commerciale, anche in Italia. Tantissima gente in questi giorni aderisce a questa “moda” travestendo i propri figli da fantasmi o pipistrelli”.

“Navigando sul web – afferma don Giovanni Zampaglione – ho trovato dei video messaggi o dei gesti alternativi che richiamano alla fede cattolica e che ricordano di celebrare la vigilia e il 1 novembre come solennità di tutti i Santi. Come comunità di Masella ci prepareremo alla solennità di tutti i Santi con un momento di Adorazione Eucaristica, martedì 31 alle 16, e poi seguirà la S.Messa. Nell’attesa del giorno di Ognissanti invito tutti (compresi i miei 10 mila follw di fb) di postare nella vostra pagina Facebook o di istagram l’immagine del vostro santo magari andate a leggervi pure la storia. Niente zucche, i cristiani usano la testa”.