Mamma Natuzza: attesi migliaia di fedeli per ricordare la mistica di Paravati a 14 anni dalla scomparsa

Natuzza Evolo, semplicemente conosciuta come Mamma Natuzza, è la mistica di Paravati che il 1 novembre di 14 anni fa, all’età di 85 anni, è volata in cielo. Ma la sua testimonianza di fede e di amore incondizionato verso i più deboli , come l’insegnamento di Dio improntato nel suo spirito e nelle sue stigmate, continuano a sopravvivere. La Mamma di Paravati, il cui processo di beatificazione è ancora in atto, verrà ricordata nella sua città natìa con un solenne programma di raccoglimento e preghiera.

All’evento commemorativo, attesi migliaia di fedeli da tutta Italia (e anche fuori) che hanno già riempito le strutture alberghiere della zona per ricordare la figura di Natuzza Evolo. Le celebrazioni si svolgeranno nel Santuario mariano della Villa della Gioia in programma dalle 11 e alle 18. Grande attesa anche per l’arrivo della statua del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime con una serie di eventi in programma fino al 12 novembre.