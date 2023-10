Il malumore dei penalisti di Napoli per l’arrivo di Gratteri: “abbandoni posture illiberali e anti democratiche che ha avuto in Calabria”

StrettoWeb

La Giunta della Camera Penale di Napoli ha diffuso un comunicato stampa in cui contesta duramente l’operato che il neo Procuratore partenopeo Nicola Gratteri ha avuto in Calabria, evidenziando la preoccupazione dei penalisti napoletani per le conseguenze che lo stesso metodo possa avere sulla città di Napoli.

Nel comunicato si legge: “la Giunta della Camera Penale di Napoli esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al Dott. Nicola Gratteri, recentemente designato come nuovo Procuratore Capo della Procura repubblica partenopea. L’auspicio è che il Dott. Gratteri prosegua – eventualmente anche implementandolo – l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dai suoi predecessori, il Dott. Melillo e la Dott.ssa Volpe”.

“Negli ultimi anni la Procura di Napoli si è infatti caratterizzata per l’interlocuzione costante, franca e proficua con l’avvocatura; per un’incessante opera di modernizzazione e razionalizzazione dell’Ufficio che, grazie anche ad un uso coraggioso e ragionato delle nuove tecnologie, ha raggiunto buoni livelli di efficienza; per il rapporto nella gran parte dei casi sobrio e rispettoso delle garanzie degli indagati e della presunzione di innocenza – ancor prima che entrasse in vigore la recente novella legislativa – con gli organi di stampa, dopo gli “scantonamenti” che avevano caratterizzato gli ultimi due decenni; per un uso moderato e rigoroso della custodia cautelare che, quantomeno nel distretto partenopeo, è tornata ad assumere quel ruolo di extrema ratio voluto dal Legislatore; per il tentativo infine, ancora in fieri ma che ha già raggiunto risultati soddisfacenti, di razionalizzare le risorse investigative e processuali, concentrando l’attenzione su fatti e condotte che effettivamente destano allarme sociale ed inquinano il vivere civile. Si sono raggiunti risultati importanti e, soprattutto, si è tracciata una nuova strada che sarebbe un gravissimo errore abbandonare” continua la nota.

Non ci sfugge ovviamente – e sarebbe ipocrita da parte nostra non farne cenno – che la storia e soprattutto talune dichiarazioni pubbliche del neo- Procuratore destano qualche perplessità, poiché in taluni casi agli antipodi con quell’idea di diritto penale liberale e democratico di cui i penalisti (e soprattutto le camere penali) sono da sempre strenui sostenitori”.

“Così come non ci può certo sfuggire il rapporto sovente turbolento che il neo-procuratore ha avuto con gli avvocati calabresi che, in più di un’occasione, sono stati costretti a dar vita a condivisibili iniziative di protesta e di denunzia finalizzate a portare a conoscenza dell’opinione pubblica alcune innegabili torsioni avvenute, specie nei processi di criminalità organizzata, nei vari Tribunali della Calabria”.

“Siamo tuttavia convinti che il Dott. Gratteri abbia sufficiente intelligenza e cultura per comprendere le specificità di ogni singolo territorio e di ogni stagione, evitando di riproporre schemi e visioni che mal si attaglierebbero ad una realtà come quella napoletana”.

“Napoli – pur nelle sue complessità e con talune evidenti difficoltà – è una metropoli europea protesa verso un futuro che si auspica sempre più radioso. È una città che ha vissuto periodi drammatici (ed in parte ancora li vive, dovendosi registrare ancora un tasso di violenza inaccettabile figlia in buona parte del degrado economico e culturale in cui ancora vive una parte della popolazione) dai quali sta faticosamente uscendo soprattutto grazie ad un tessuto sociale fatto di cittadini, professori, professionisti, imprenditori ed associazioni ed una parte non irrilevante del suo ceto politico che ha ben operato, con onestà, impegno e competenza” proseguono i penalisti.

“Una narrazione che, di contro, dovesse descrivere la realtà napoletana (e più in generale quella campana) come un coacervo di interessi opachi, di “logge” criminali e/o massoniche in grado di orientare sensibilmente la vita politica ed economica della città, oppure come una città “culturalmente o geneticamente” dedita al crimine o al malaffare e come un luogo da bonificare con le manette e con la forza militare dello Stato suonerebbe immediatamente grottesca e controproducente, poiché tutti ne coglierebbero chiaramente la natura strumentale ed, in definitiva, errata”.

“Vogliamo essere onesti fino in fondo: avremmo preferito un profilo diverso alla guida della Procura napoletana. Un profilo meno operativo/militare poiché il problema – a Napoli forse più che altrove – non è fare tabula rasa del passato, quanto avere la capacità di comprendere e governare la complessità, estirpando attraverso un lavoro certosino e chirurgico le sacche di malaffare e delinquenza che ancora impediscono ai cittadini l’esercizio di tutti i loro diritti costituzionalmente garantiti”.

“Ma al di là dei nostri desiderata, crediamo che – pur nella profonda differenza di vedute e di orientamenti culturali che certamente permarranno e con i diversi ruoli e responsabilità di cui ciascuno è portatore – il Dott. Gratteri possa, abbandonando auspicabilmente alcune posture del recente passato non del tutto in linea con il ruolo di “capo” della prima Procura italiana, svolgere egregiamente il suo difficile compito nell’interesse di tutti i cittadini. Noi penalisti – come sempre – vigileremo e ci impegneremo fattivamente perché ciò accada” concludono i penalisti napoletani.