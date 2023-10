Grave lutto nel mondo del cinema: è morto Matthew Perry, “Chandler” annegato nella jacuzzi

StrettoWeb

Una terribile notizia è giunta nella notte per i fan della popolare sieri americana ‘Friends’: Matthew Perry è morto. L’amato e simpatico attore aveva 54 anni. La notizia della morte è stata riportate dai media statunitensi. Perry è stato trovato morto nella sua abitazione nell’area di Los Angeles. Da poco l’attore aveva confessato delle dipendenze, ma la causa della sua terribile morte sarebbe un’altra.

Matthew Perry è stato infatti ritrovato nella jacuzzi che aveva in casa. Secondo indiscrezioni nella casa non sono state trovate droghe. L’attore nominato agli Emmy è stato trovato morto per annegamento nella sua casa di Los Angeles sabato, secondo il Los Angeles Times e il sito di celebrità TMZ, che è stato il primo a riportare la notizia.

Le 10 stagioni di “Friends” lo hanno reso uno degli attori più noti di Hollywood. Recitava al fianco di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer, il gruppo di amici a New York.

Per milioni di persone nel mondo, italiani compresi, è come aver perso un conoscente, un amico. E’ stato un attore, Perry, che sapeva bucare lo schermo ed entrare nelle case dei telespettatori, per farci ridere con il suo sorriso sornione e la battuta sempre pronta.