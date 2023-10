Lutto nell’Arma dei Carabinieri: morto l’appuntato scelto reggino Vincenzo Cavallaro

StrettoWeb

Un grave lutto ha colpito l’Arma dei Carabinieri dopo la morte dell’appuntato scelto Vincenzo Cavallaro, 44 anni, in servizio da tempo al reparto Scorte. Il militare è morto stamani a causa di una grave malattia, lasciando la moglie nel totale sconforto. Cavallaro era originario di Roccella Jonica, nel reggino. Arruolatosi nei carabinieri giovanissimo, ha lavorato al reparto Scorte per circa quindici anni. In precedenza aveva prestato servizio in una Stazione della provincia di Palermo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, che descrivono Vincenzo Cavallaro come una persona “perbene, sempre allegra e disponibile”, che amici e colleghi ricordano con grande affetto e stima. “Trovare le parole adatte per ricordare un amico collega di lavoro volato in cielo non è semplice – scrive un collega –. Ho avuto la fortuna di lavorare con te e ho avuto la possibilità di valutare che grande uomo eri. Sei sempre stata una persona incredibile, degna di ammirazione, rispetto e con un gran cuore d’oro“.

I funerali del carabiniere si terranno martedì 10 ottobre alle 9.30 in Cattedrale a Palermo.