Locri: 18 anni fa l’omicidio Fortugno, fu ucciso a colpi di pistola a Palazzo Nieddu

Francesco Fortugno, vicepresidente del consiglio regionale calabrese della Margherita, fu ucciso 18 anni fa mentre si svolgevano le primarie per il candidato premier del Centro / Sinistra. Il noto politico fu ucciso nell’androne di Palazzo Nieddu a Locri a colpi di pistola. Fu un omicidio che sconvolse l’intera regione ed ogni anno si ricorda l’allora esponente della Margherita.

Il ricordo di Mancuso

“La Calabria e il Consiglio regionale ricordano con orgoglio Franco Fortugno. Non un ricordo rituale e freddo, bensì caratterizzato dalla convinzione che la criminalità organizzata, anche grazie alla solidità etica e alla fermezza istituzionale di politici come il vicepresidente del Consiglio regionale assassinato dalla ‘ndrangheta a Locri il 16 ottobre 2005, può e deve essere debellata. Costituisce un disvalore assoluto – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – che va contrastato non soltanto con l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura, a cui non finiremo mai di essere grati per l’impegno quotidiano che dispiegano, ma anche attraverso una reazione vigorosa, coraggiosa e sempre più corale di tutta la società civile”.

“Spetta a tutti noi, adoperarci con coerenza e determinazione, affinché il lascito politico, morale e civile di Franco Fortugno permei ancor di più le Istituzioni pubbliche e sia conosciuto dalle nuove generazioni. A Maria Grazia Laganà e ai suoi figli rinnovo, a nome dell’Assemblea legislativa la cui Aula è intitolata a Franco Fortugno, i sentimenti più sinceri di vicinanza e solidarietà”, concludo Mancuso.

Occhiuto: “rafforzare quotidianamente legalità e Stato di Diritto”

“A 18 anni dall’assassinio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale, la Calabria ha il dovere non solo di commemorare un uomo onesto, ma anche di rafforzare quotidianamente le ragioni della legalità e dello Stato di Diritto. Quell’omicidio fu una brutale intimidazione all’intera collettività calabrese: colpiva tutti noi perché colpiva la democrazia. Per questo dobbiamo coltivare la memoria, e non dimenticare. Tocca a ciascuno di noi, cittadini, corpi intermedi e istituzioni, fare in modo che il suo sacrificio non sia stato vano, e che il nome di Francesco Fortugno venga sempre onorato”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.