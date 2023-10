Lieto fine per la scomparsa di un anziano uomo nel reggino: messo in salvo dai carabinieri

StrettoWeb

Lieto fine per la scomparsa, qualche giorno fa nel reggino, di un anziano uomo di San Ferdinando. I familiari si sono allarmati non vedendolo rincasare e hanno allertato i Carabinieri, chiamando il numero telefonico d’emergenza 112. I militari hanno prontamente attivato le ricerche che si sono concluse positivamente. L’uomo, di quasi 85 anni, affetto da gravi problemi di salute, si era allontanato da casa nel pomeriggio e da allora non aveva più fatto rientro.

Decisive le ricerche dei militari del Comando Stazione Carabinieri di San Ferdinando (RC) che hanno prontamente acquisito tutti i dati conoscitivi del soggetto e sulle circostanze dell’allontanamento. Focalizzando le attenzioni sui luoghi ritenuti di più probabile ritrovo, e dispiegando le forze sia nell’area urbana del territorio di San Ferdinando che nella zona periferica di immediata vicinanza, il caso è stato velocemente risolto.

Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, l’epilogo è giunto intorno alle 18:00 dello stesso giorno, quando l’uomo è stato avvistato presso il lungomare del Comune di San Ferdinando (RC), in condizione di disorientamento e in stato confusionale. I carabinieri lo hanno immediatamente soccorso e riaffidato ai familiari i quali, sollevati dal ritrovamento, hanno dato merito all’operato dell’Arma, e riportato l’uomo a casa.

Questo intervento rappresenta un lieto fine di una situazione che potenzialmente avrebbe potuto avere esiti infausti. Tuttavia, grazie al veloce avvistamento dell’anziano scomparso, questi non ha subito pericoli che avrebbero potuto pregiudicare la sua persona.

Le persone anziane rappresentano un obiettivo di estrema tutela da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, che si prodigano, costantemente per la salvaguardia dei più deboli.