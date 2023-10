“Libri in teatro”, rassegna della Pro Loco al Trifiletti di Milazzo

StrettoWeb

Dopo i positivi riscontri del “Milazzo Cult Festival” organizzato a villa Vaccarino nel periodo estivo e giunto alla seconda edizione, l’associazione turistica presieduta da Pasquale Saltalamacchia ha deciso di promuovere analoga iniziativa nel periodo invernale con appuntamenti al teatro “Trifiletti”. La rassegna, denominata “Libri in teatro” è stata realizzata in collaborazione col Comune e la Libreria Mondadori. Venerdì 13 ottobre alle 19 il primo appuntamento con la presentazione del libro di Leoluca Orlando e Constanze Reuscher, dal titolo “Enigma Palermo”: la politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco”.

I lavori, dopo i saluti del presidente della Pro Loco, Pasquale Saltalamacchia, saranno moderati da Angelica Furnari che dialogherà con i due autori. L’ingresso è libero. “Mi auguro che vi siano tante adesioni come avvenuto in estate – ha detto Saltalamacchia – perché è importante incentivare la partecipazione culturale nella nostra città quale occasione non solo di confronto ma anche di crescita e di aggregazione”.