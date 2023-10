Un ex Reggina a sorpresa per la panchina del Lecco: Emiliano Bonazzoli nuovo allenatore dei lombardi

StrettoWeb

Un nome decisamente a sorpresa, anche perché giovane, alle prime esperienze da allenatore e senza aver mai allenato in prima squadra a livello professionistico. Il Lecco, società neopromossa in Serie B, che ha iniziato in ritardo per via della storia del ripescaggio, e che ha esonerato mister Foschi qualche giorno fa dopo un avvio in difficoltà e senza alcuna vittoria, ha deciso di affidare la panchina a Emiliano Bonazzoli, l’ex indimenticato attaccante della Reggina.

“Calcio Lecco 1912 – si legge – comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Emiliano Bonazzoli. Confermato Allenatore in seconda Mister Andrea Malgrati. Confermati come collaboratore tecnico Francesco Nenciarini, come preparatore atletico Filippo Brambilla, come preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analyst Riccardo Nobili. Il mister sarà presentato alla stampa domani Venerdì 13 ottobre alle ore 17:00″.