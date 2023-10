Per lavori chiuso il tratto di autostrada tra di Lamezia Terme e Pizzo Calabro | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

A partire da questa sera, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo, saranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione, in direzione sud, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro. Per consentire lo svolgimento dei lavori, programmati in orario notturno al fine di minimizzare i disagi al transito veicolare, a partire da questa sera, domani mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura del tratto autostradale, in direzione sud, dal km 321,623 al km 339,960, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione Reggio Calabria dello svincolo di Lamezia Terme.

I veicoli in direzione Reggio Calabria – con altezza inferiore a 4,00 m – verranno deviati allo svincolo di Lamezia Terme, proseguiranno lungo la SS 280 ‘Dei due Mari’ sino alla rotatoria di ‘Bellafemia’ e lungo la SS 18 ‘Tirrena Inferiore’ con rientro in A2 allo svincolo di Pizzo Calabro.

I veicoli in direzione Reggio Calabria – con altezza superiore a 4,00 m – verranno deviati allo svincolo di Lamezia Terme, proseguimento lungo la SS 280 ‘Dei due Mari’ sino alla rotatoria di ‘Bellafemia’, lungo la SS18 Tirrena Inferiore e sulla strada provinciale 114 con rientro in A2 allo svincolo di Pizzo Calabro.

Il traffico veicolare proveniente dalla SS 280 ‘Dei Due Mari’ in ingresso allo svincolo di Lamezia Terme (km 321,623) sarà deviato sulla SS 18 Tirrena Inferiore.