Lampedusa, donna incinta evacuata da nave ong: gli altri migranti portati in Calabria

Un’evacuazione medica d’urgenza si è resa necessaria nella notte a Lampedusa. Dalla nave ong Sea Eye 4 è stata fatta scendere una donna nigeriana, al sesto mese di gravidanza, in condizioni critiche. La migrante è stata trasbordata sulla motovedetta Cp306 della Guardia costiera e sbarcata a molo Favarolo da dove, con l’ambulanza, è stata trasferita al Poliambulatorio. La Sea Eye 4 ha diffuso una nota nella quale sottolinea di avere chiesto più volte al Soccorso Marittimo Italiano l’evacuazione sanitaria urgente della donna ma l’Italia avrebbe risposto di fare riferimento al Centro libico di controllo delle emergenze marittime e al servizio di telemedicina italiano. Quest’ultimo è giunto alla conclusione che fosse necessario il trasferimento urgente.

Oltre alla donna in stato d’attesa che lottava per la propria vita, altre due persone sono cadute in acqua durante l’operazione di salvataggio. I due hanno rischiato di annegare ma sono stati salvati. Le autorità italiane hanno dato istruzioni alla Sea Eye 4 di procedere verso il porto di Vibo Valentia dopo l’evacuazione medica a Lampedusa per sbarcare le restanti persone soccorse.