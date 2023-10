La Star Award Fashion events partecipa alla Fashion week milanese

StrettoWeb

Continuano i successi dell’Associazione reggina Star Award Fashion Events capitanata da Marlena Donatella Maimone. Il 23 e 24 settembre scorsi si è svolta a Milano presso Palazzo Bovara in Corso Venezia 51, la Fashion week organizzata da Ioana Albada, Monica Foglia e Maurizio Raneri. L’evento è stato presentato da Aurora Begni e Mike Comincini, Partner OverMind Web Tv E Vanity Moda. Ospiti d’eccezione sua Eccellenza Maktoum Mohamed Al Marzouqi e Sua Eccellenza Il Sig. Yaqoob Al Ali, Direttore Esecutivo e Consulente Privato dell’Ufficio di Sua Altezza Lo Sceicco Juma Bin Maktoum degli Emirati Arabi Uniti.

Presenti all’evento anche le baby modelle Carol Cucè e Gioia Libro della Star Award, associazione reggina di arte, moda e spettacolo da poco reduce dai successi ottenuti con la Fashion night svoltasi l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Le piccole indossatrici hanno vestito gli abiti di Shaila Sabatini mentre Karol Luppino ha sfilato per il presentatore e designer Mike Comincini.

E’ stata poi la volta della giovanissima modella reggina Manuela Schiavone che ha sfilato per Mike Comincini, Shaila Sabatini, Ilona Szabo, Maripel Moda e per Adriana Monaco, stilista che ha presentato una collezione di abiti ispirati al ‘600 spagnolo.

I gioielli di Maria Tappi e Cristina Sartoretto hanno arricchito le uscite in passerella, sulla quale si respirava un’atmosfera raffinata e unica.

Il modello Antonino Schiavone fiore all’occhiello della Star Award Fashion events , ha anche lui sfilato per Adriana Monaco e Maripel Moda ed é stato inoltre presente in altri eventi a Milano nello stesso periodo, gestendo la passerella con disinvoltura e professionalità.

Ha partecipato al Fashion Galà di Samina Mughal, eclettica stilista conosciuta a livello internazionale, fondatrice del marchio registrato Samina Mughal Lifestyle e Beauty, e alla Milano Fashion Week Fifty Five di Angela Fanigliulo, dove è stata presentata la sua collezione “Fate” 2024.

La stilista grottagliese che porta l’eccellenza sartoriale italiana in tutto il mondo, è stata selezionata a rappresentare la moda italiana nel Kazakistan dove la ha sfilato il 6 e 7 maggio scorso in occasione della Fashion Week, portando in alto il nome della sua città con un marchio molto particolare: il tradizionale gallo grottagliese stilizzato, che si amalgama con la F di Fanigliulo, applicato alla collezione della moda mare. Accanto a lei , il figlio ventenne Gabriele in arte Tripglom, già conosciuto negli ambienti della moda che ha presentato la sua collezione “Pleadi”.

A complimentarsi il Consigliere Comunale Mario Cardia: “La Star Award è’ ormai una realtà’ consolidata nella nostra città e non solo, come dimostrano i recenti successi ottenuti a Milano, Capitale della moda. Da parte mia le congratulazioni alla Presidente Marlena Maimone per i traguardi raggiunti con l’augurio di continuare il percorso intrapreso ancora per tanti anni”.

Prossimi appuntamenti della Star Award Events saranno i corsi di portamento , le masterclass con specialisti nel settore della moda , e i corsi di dizione, per preparare al meglio i giovani che si apprestano ad inserirsi nel magico mondo della moda, conclude così con un comunicato stampa Raffaella Imbriaco.