Juve senza pace, altra grana dopo Pogba: Fagioli indagato, rischia pesante squalifica

Se quest’anno la partenza in campo sembra essere stata un po’ più convincente, seppur con qualche flop, la Juventus continua a non avere pace fuori dal rettangolo verde. Non bastassero i terremoti societari della scorsa stagione, con penalizzazione, esclusione dalle Coppe, dimissioni di Agnelli e non solo. E non bastasse neanche la vicenda Pogba. L’ultima novità infatti è la notizia riguardante Nicolò Fagioli: il giovane del vivaio bianconero è finito sotto indagine per delle scommesse su piattaforme illegali, secondo quanto verificato dagli inquirenti che hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili

Tutto è partito da un’indagine aperta nei mesi scorsi dalla Procura di Torino su un giro di scommesse online su piattaforme illegali. Gli inquirenti dovranno approfondire cercando di capire se davvero il giovane centrocampista ha scommesso ed eventualmente su che cosa. Un atleta infatti può praticare gioco d’azzardo, ma non su piattaforme illegali e soprattutto non nello sport che pratica a livello professionistico, come recita l’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva. In caso di violazione dello stesso, la pena può essere fino a tre anni o più di squalifica.