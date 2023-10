StrettoWeb

Il Congresso di Italia Viva ha eletto Matteo Renzi presidente nazionale. L’ex premier era l’unico candidato. Ha ottenuto 9231 voti nei seggi fisici in tutta Italia e 5293 voti on line su 6761 elettori (49 le schede bianche, 108 le non valide perchè nulle). L’affluenza online è andata oltre l’80%.

‘Si tratta di un risultato straordinario- ha detto Matteo Renzi’ – anche perché in molti territori c’era un solo candidato”.