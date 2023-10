L’Italia ha paura della guerra, Crosetto: “siamo sull’orlo del precipizio. Penso di annullare la festa delle Forze Armate”

StrettoWeb

“La situazione è quella di essere sull’orlo di un precipizio in cui alcuni Paesi che in questo momento non sono intervenuti potrebbero essere spinti da quello che potrebbe succedere a Gaza“. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla festa del Foglio in corso a Firenze. “Quello che può succedere nei prossimi giorni può avere un effetto molto forte dal punto di vista dell’influenza sulla comunità occidentale – ha aggiunto – figurarsi sulla comunità araba o islamica“.

“Sto pensando di annullare la festa delle Forze Armate che si tiene il 4 novembre“, ha annunciato Crosetto. “Sto pensando di annullarla, di non farla quest’anno – ha aggiunto – perché non penso sia giusto aumentare un fattore di rischio, non è una manifestazione normale. Perché devo rischiare di dare un palco ad un pazzo o una serie di pazzi che vogliono fare qualcosa di significativo? Io ho l’obbligo di pensare al peggio“.

“Non c’è nulla di pericoloso – ha precisato il ministro –, sono le persone che sono pericolose non le manifestazioni e le riunioni“. E ha aggiunto: “Purtroppo abbiamo vissuto in tempi recenti fatti che magari non risalgono a organizzazioni criminali, che hanno studiato per anni un’azione, ma a un pazzo che esce di casa e prende il coltello. Non c’è bisogno di una manifestazione perché faccia del male a qualcuno. Basta che scenda per strada o entri in una chiesa“.