Inferno in Sicilia: decine di incendi attanagliano l’isola, Villafranca Tirrena nella morsa delle fiamme

Decine di ettari di macchia mediterranea andati in fiamme a causa degli incendi nel palermitano. Numerosi roghi hanno lambito anche la linea ferrata che è stata chiusa. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono stati impegnati per tutto il pomeriggio in diverse zone delle provincia. Da Partinico a Giardinello. Nella zona di Monreale, Piana degli Albanesi, Carini, Caccamo e Misilmeri. Tutte le squadre antincendio sono state impegnate per far fronte alle tante emergenze di questa giornata da allerta rossa. E domani si replica. Tanto che alcuni comuni come Trabia e Cefalù, Lascari Campofelice di Roccella hanno deciso domani di chiudere le scuole.

Il vento, intanto, continua a imperversare e la furia delle fiamme continua a sprigionarsi. Calvaruso e Castello le zone più colpite con il fuoco che ha lambito le case, costringendo ad evacuare alcune famiglie per precauzione. Stamattina autostrada chiusa nel tratto tra Milazzo e Rometta. Le lingue di fuoco hanno infatti lambito il tratto autostradale.