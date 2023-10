Incontri territoriali GAL Area Grecanica: strategia di Sviluppo Locale 2023-2027

StrettoWeb

Gli interventi del Piano strategico della Pac 2023-2027 sostengono l’attuazione della “Strategia LEADER”, la cui finalità principale è quella di innalzare il livello della qualità di vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell’accessibilità delle infrastrutture e dei servizi – anche digitali – alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l’imprenditorialità.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader assume un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali ed è attuato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) attraverso la definizione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei relativi Piani di Azione locale (PdA).

Il territorio di competenza del GAL Area Grecanica è composto da 17 comuni: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte Del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti e coincide con l’Ambito 13.

Le risorse stanziate per l’Area Grecanica nella nuova programmazione 2023-2027 sono pari ad euro 2.974.182,75.

Al fine di redigere la propria Strategia di Sviluppo Locale per il quinquennio 2023-2027, il GAL Area Grecanica ha avviato una campagna di animazione e concertazione tra gli attori pubblici e privati del territorio, finalizzata all’elaborazione della SSL in attuazione degli interventi del Piano strategico della Pac 2023-2027 e del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Calabria.

Mercoledì 11 Ottobre 2023 alle ore 17 presso l’Access Point di Roghudi si è svolta l’Assemblea del Partenariato Pubblico/Privato. L’incontro ha visto la partecipazione di un buon numero di stakeholders pubblici e privati, fra cui anche numerosi Sindaci ed amministratori locali.

La settimana successiva si sono svolti i primi incontri territoriali tematici e partecipativi rivolti agli stakeholders, alle imprese del territorio, agli enti pubblici, alle associazioni, all’intera comunità e alla cittadinanza: martedì 17 a Cardeto, mercoledì 18 a Melito Porto Salvo e giovedì 19 a Brancaleone. Durante questi primi tre incontri territoriali sono stati presentati ai partecipanti gli obiettivi previsti per le strategie di sviluppo locale per la programmazione 2023-2027 attraverso la promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale. Gli incontri sono stati inoltre un’occasione unica per far emergere, attraverso gli interventi dei partecipanti, le esigenze e le difficoltà del territorio, base essenziale per un’efficace analisi dei bisogni che costituisce il punto di partenza per l’ideazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale dell’area.

Il percorso di animazione continua nei prossimi giorni, in cui sono previsti sia incontri territoriali aperti a tutti che incontri tematici rivolti agli operatori delle associazioni di categoria.

Ecco il calendario dei prossimi incontri:

LUNEDI 23

Incontro territoriale MOTTA SAN GIOVANNI, Centro Sociale “Paolo Capua” Lazzaro – ore 18

Incontro territoriale AFRICO, Centro Polifunzionale – ore 18

MARTEDÌ 24

Incontro online con soci CONFAGRICOLTURA – ore 15

Incontro territoriale BOVA MARINA, Sala IRSSEC – ore 18

Incontro territoriale BAGALADI, Aula Consiliare – ore 18

MERCOLEDI 25

Incontro online con soci COLDIRETTI – ore 15

Incontro territoriale PALIZZI, Sala Consiliare – ore 18

Incontro territoriale CONDOFURI, Centro Giovanile “P. Valerio Rempicci” – ore 18

GIOVEDI 26

Incontro online con soci AIAB – ore 16.30

Partecipando agli incontri chiunque può fare pervenire suggerimenti, opinioni e proposte!



Il GAL Area Grecanica, inoltre, invita tutti alla compilazione del questionario on line e a presentare la propria manifestazione d’interesse per entrare a far parte del Partenariato della nuova Strategia di Sviluppo Locale dell’Area Grecanica 2023-2027.