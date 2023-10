Terribile incidente mortale a Messina: motociclista perde la vita in città

StrettoWeb

Un terribile incidente mortale si è verificato nella notte a Messina, dove un motociclista di 35 anni è morto. L’incidente è avvenuto in via Palmara. In base ai primi accertamenti l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, andando a sbattere violentemente contro l’asfalto. Il personale del 118 immediatamente giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ancora ignote le cause dell’incidente. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia municipale di Messina.