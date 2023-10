Incendio Bagnara Calabra, è un dramma: chiuse le scuole, a rischio il servizio idrico

StrettoWeb

A causa degli incendi divampati ieri, con l’ordinanza n. 151 del 20/10/2023 il Comune di Bagnara Calabra ha disposto la “chiusura e sospensione delle attività didattiche nelle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 21 ottobre 2023“. Disposa anche la chiusura del cimitero, pericolosamente interessato ieri dalle fiamme, per il quale saranno necessarie delle verifiche strutturali.

Mentre le fiamme sono quasi state domate e la situazione all’alba si è finalmente stabilizzata, in tanti hanno potuto fare ritorno alle loro case. Restano però problemi che potranno essere riscontrati al servizio idrico. Come spiega il Comune, infatti, “considerata l’emergenza incendi in corso che ha comportato l’esigenza di mantenere l’erogazione dell’acqua oltre gli orari prestabiliti e la conseguente difficoltà di accumulare sufficiente riserva nei serbatoi, dalla mattinata si potrebbero verificare disservizi generalizzati su tutta la rete idrica. Si raccomanda alla cittadinanza, in considerazione di quanto sopra e dell’emergenza in corso, un uso parsimonioso della risorsa idrica“.