Furiosi incendi in Sicilia: roghi ed evacuazioni in provincia di Messina

StrettoWeb

Inferno di fuoco in Sicilia dove vasti incendi sono divampati in particolare in provincia di Messina. Segnalato un rogo sulle colline di Piraino: le fiamme hanno devastato la vegetazione. Nella notte alcuni residenti sono stati costretti, in via precauzionale, ad abbandonare le loro abitazioni. Particolarmente colpita contrada Salinà ma in fiamme è tutta la zona delle colline intorno al comune tirrenico.

I Vigili del Fuoco sono stati a lungo impegnati anche a Terme Vigliatore, Sant’Agata Militello, Mojo Alcantara e Piraino.