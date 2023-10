Incendi in Sicilia, inferno nel messinese: situazione drammatica a Villafranca Tirrenia | FOTO

StrettoWeb

Villafranca Tirrenia, Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì e Milazzo sono le aree in provincia di Messina dove 67 vigili del fuoco sono al lavoro con 22 mezzi per contrastare i fronti di fiamma alimentati dal forte vento di scirocco. Nella notte a Villafranca Tirrenia sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni lambite dagli incendi di vegetazione. Centinaia di persone hanno dormito fuori casa. Off limits anche un tratto di statale 113 sempre tra Villafranca e Rometta dove le fiamme sono a ridosso dei palazzi.

Il sindaco Giuseppe Cavallaro ha diramato un avviso comunicando che tutte le scuole, gli asili pubblici e privati e le strutture sociali rimarranno chiusi.

Dall’alba è in volo un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale. Potenziato il dispositivo di soccorso locale con il raddoppio dei turni, mobilitati rinforzi dai Comandi di Catania, Enna e Siracusa. Operazioni di spegnimento in corso.