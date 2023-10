Incendi a Messina, carbonizzati due ettari di terreno | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Continuano le richieste alla sala operativa dei vigili del fuoco, anche nella giornata del 16 ottobre 2023, per i roghi sviluppatisi nel comune di Messina e di Castelmola. Necessario e fondamentale è stato l’intervento dei Canadair 14 e 12 coordinati dai direttori operativi del soccorso (dos) per contrastare gli incendi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto ma ben contenute, senza pericolo per le abitazioni limitrofe. A coordinare le operazioni, assieme al velivolo falco 10, in atto a Castelmola, è presente il Dos VF 32b capo reparto Nunzio Peditto della sezione B del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina.

Attualmente sono stati bruciati circa 2 ettari di interfaccia. Sono presenti sul posto anche squadre del corpo forestale regionale. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno estinti tutti i roghi.