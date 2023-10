In esclusiva a Messina StrettoCrea annuncia la mostra di Ritorno al Futuro

StrettoWeb

Il 21 Ottobre è una data importantissima per i fans di Ritorno al Futuro perché inizia la settimana dedicata al film! Celebrato per la prima volta nel 2015, ritorno al futuro continua ancora oggi a far sognare tutti coloro che lo guardano per la prima volta. In vista dell’uscita nei cinema del primo capitolo rimasterizzato in 4k a cura di Nexodigital, StrettoCrea – dopo il successo del MessinaCon 23 – in collaborazione con la Fumetteria La Torre Nera e l’Assessorato alle politiche giovanili decide di festeggiare Marty e Doc e tutti gli altri personaggi della saga con una Mostra a tema (totalmente gratuita) dal 23 Ottobre al 29 Ottobre nell’Atrio del Comune di Messina.

Apertura: 23 Ottobre ore 18 (inaugurazione ufficiale). La mostra seguirà gli orari del comune di Messina.

La trilogia di Zemeckis racconta le avventure di varie epoche della storia americana (il 1955, il 1985, il 2015 e il 1885), affrontate dallo studente Marty McFly (Michael J. Fox) e dal suo amico, l’eccentico scienziato Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd), inventore di una portentosa macchina del tempo ricavata da un’autovettura De Lorean DMC-12. Nel corso dei tre episodi, i due protagonisti si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni cinquanta o la morte di Doc per mano di un feroce pistolero nel 1885, o ancora l’uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale Biff Tannen.

La mostra dedicata ai film di Zemeckis comprende oggetti di scena usati sul set, pochissime sono le repliche, comunque tutte ufficiali da parte della UNIVERSAL; in esposizione oltre 150 pezzi, tra magazine e oggetti di scena, l’Hover Board, ma anche le lattine della Pepsi perfect del 2015, le lettere di Doc a Marty, la foto del 1885, complice di alcune delle battute più memorabili del terzo episodio, una delle sette targhe “Outatime” della prima Delorean, l’almanacco sportivo 1950-2015 usato dalla produzione e… tanto tanto altro, oltre al flusso canalizzatore sono davvero tanti gli oggetti in mostra curata dalla Fumetteria La Torre Nera e StrettoCrea in esposizione dal 23 ottobre al 29 ottobre.