“Nel giorno in cui la Chiesa venera la Beata Vergine Maria della Mercede, Maria misericordiosa, il Rotary club di Reggio Calabria Est colora di rosa Bova Marina, già in cammino verso un orizzonte di speranza“. E’ quanto afferma il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Est, Cosimo Sframeli. “Promosso, sostenuto e realizzato il progetto: la salute delle donne passa attraverso la prevenzione, lo specialista ginecologo, dott. Attilio Tuscano, ha offerto la propria professionalità al servizio della gente per prevenire patologie, a tutela del proprio benessere. Notevole l’afflusso di persone che hanno formulato dubbi e chiesto informazioni a riguardo il proprio stato di salute e come potere affrontare le “barriere” mediche“, rimarca Sframeli.

“La prevenzione è il dono più importante che una donna possa dedicare a sé stessa. “Prevenire è meglio che curare” è stata una maniera semplice e concreta per soddisfare le esigenze necessaria per la popolazione”, conclude Sframeli.