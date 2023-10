Il romanzo “Fili interrotti” della palmese Anna Maria Deodato presentato a Roma

StrettoWeb

Sabato 7 ottobre a Roma, presso l’associazione di promozione sociale “Casetta Rossa”, è stato presentato il libro “Fili interrotti” della scrittrice palmese Anna Maria Deodato. Ad aprire i lavori la rappresentante dell’associazione Silvia Morici che dopo aver salutato il pubblico presente ha brevemente illustrato il romanzo e ha intervistato l’autrice. A seguire l’intervento del prof. Mimmo Rizzuti che ha approfondito alcuni aspetti del libro inerenti alla fragilità dell’uomo e delle relazioni interpersonali nel contesto economico e sociale della seconda metà del ‘900.

La presentazione è stata intervallata da cortometraggi realizzati dal regista Salvatore Panetta il quale è intervenuto per spiegare il motivo per cui il romanzo lo ha ispirato a realizzare i trailer book e ad avviare un lavoro di sceneggiatura per creare un lungometraggio del libro.

L’evento rientra nell’ampio programma culturale promosso da Casetta Rossa che sin dal 2001 dà vita a tantissime iniziative culturali, politiche e sociali a titolo gratuito attraverso l’impegno di attivisti e con la partecipazione della comunità territoriale.