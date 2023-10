Il bergamotto di Reggio Calabria profuma il mondo: al Castello Aragonese anche il profumiere di Chanel e Dior

StrettoWeb

Ultimo giorno di appuntamenti, quello di oggi, con l’evento reggino di Bergarè, per celebrare il Bergamotto di Reggio Calabria. Questa mattina, nella cornice del Castello Aragonese, si è svolto un workshop dal titolo “Bergamotto di Reggio Calabria: identità italiana nel mondo dei profumi”. Il workshop, moderato da Loredana Linata, direttrice di Immagine, ha visto la partecipazione di Ambra Martone, Presidente dell’Accademia del Profumo, Francois Demachy, maestro profumiere già Maison Chanel e Christian Dior, Alexandrine Demachy, Direttore Generale Cosmo International Fragrances e Paola Panagini, Product Development&Innovation Manager di Acqua di Parma.

Intanto, un grande successo dopo tre giorni di evento è stato ottenuto: come ha spiegato Ambra Martone durante il workshop, d’ora in poi l’agrume verrà chiamato con “nome e cognome”, ovvero Bergamotto di Reggio Calabria. Un prodotto unico di questo territorio, che replicato altrove in Italia e nel mondo non presenta le medesime peculiarità di quello reggino.

Il bergamotto è utilizzato dalle più grandi aziende di profumi, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ha spiegato Alexandrine Demachy, che ha sottolineato come i profumi al bergamotto restituiscano un’importante immagine di Reggio, luogo con il quale viene identificato nel mondo il bergamotto di qualità.

Di seguito le interviste integrali:

Bergarè, intervista ad Alexandrine Demachy

Bergarè: Ambra Martone Presidente Accademia del Profumo

Bergarè: intervista a François Demachy, maestro profumiere