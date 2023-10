Inferno in Medio Oriente, guerra totale in Israele: centinaia di morti e feriti, si combatte nelle strade

StrettoWeb

E’ guerra totale in Israele. L’esercito continua a combattere contro i militanti di Hamas nelle strade del Sud di Israele dopo che ieri, con l’Operazione Tempesta, l’organizzazione palestinese ha attaccato lo stato israeliano. L’obiettivo politico è fermare le intese tra lo Stato ebraico, l’Arabia Saudita e l’Autorità Nazionale Palestinese. Gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sono “più di 100”. Lo riferisce una fonte israeliana citata da Haaretz. Secondo i media israeliani sarebbero 659 i morti israeliani per l’attacco di Hamas.

Da sottolineare che è la prima volta che due super potenze nucleari, Russia in Ucraina e Israele a Gaza, sono in guerra contemporaneamente. Ed in entrambi i casi è coinvolto l’Iran che fornisce di armi Russia e Hamas.

Palestinesi: “370 morti e 2.200 feriti a Gaza”

Sale il bilancio delle vittime palestinesi in seguito alla risposta militare delle forze di difesa israeliane dopo gli attacchi su Israele lanciati da Hamas. Secondo il ministero della Sanità, nella Striscia di Gaza sono attualmente morti almeno 370 palestinesi e altri 2.200 sono feriti. Si tratta di un dato in aumento rispetto al bilancio di questa mattina di 313 morti e poco meno di 2mila feriti.

Blinken: “ci sono report di americani morti in Israele”

“Ci sono report che parlano di diversi americani morti in Israele, ci stiamo lavorando”. Lo afferma il segretario di stato americano Antony Blinken in un’intervista a Cnn.

Ambasciata israeliana in Italia: “Attacco rivela il volto sanguinario di Hamas”

“Se qualcuno ha ancora dei dubbi, questo attacco rivela ancora una volta il vero volto di queste organizzazioni terroristiche: gruppi sanguinari e incontrollabili, privi di ogni inibizione morale, motivati dall’odio, dal desiderio di ferire in ogni modo i cittadini israeliani e di portare sulla distruzione dello Stato di Israele. Hamas non è interessato alla sicurezza o al benessere dei civili nella Striscia di Gaza e li considera nient’altro che pedine da sfruttare nei suoi sforzi per danneggiare i cittadini di Israele”. Lo scrive in un comunicato l’ambasciata israeliana in Italia commentando gli attacchi di Hamas in Israele.

Israele, in corso la chiamata dei riservisti

“I miei genitori hanno un amico di 61 anni (!!!) che è stato chiamato nelle riserve. È un medico, non un combattente, ma questo è comunque un indice di quanto sia estrema la situazione. Anche i suoi tre figli adulti sono stati richiamati – povera moglie”, ha affermato Lahav Harkov (Senior Political Correspondent Jewish Insider).

Morte e distruzione in Israele Israele, furioso attacco di Hamas E' guerra totale tra Israele e Hamas