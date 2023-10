E’ guerra totale tra Israele e Hamas: centinaia di morti, 1450 feriti e 50 ostaggi | VIDEO

StrettoWeb

E’ guerra totale in Israele. Hamas, questa mattina, ha dato inizio ad un’operazione militare nei territori israeliani. Miliziani dalla Striscia sono entrati in Israele, mentre missili venivano lanciati contro le città in un’operazione combinata. L’esercito israeliano ha risposto con un attacco aereo su Gaza. “Il bilancio delle vittime del massiccio attacco del gruppo terroristico Hamas contro Israele è salito a oltre 250 morti”. Lo scrive The Times of Israel, citando funzionari medici, precisando che “il bilancio potrebbe continuare a salire. I feriti sono almeno 1.450, molti dei quali gravi”. Nella Striscia di Gaza sono almeno 232 le persone uccise e 1.650 quelle ferite negli attacchi aerei di rappresaglia israeliani.

“Cadaveri in strada”

Nelle cittadina israeliana di Sderot “Hamas si è macchiato di orrori”. Lo ha affermato alla televisione Ch. 13 il sindaco Alon Davidi. “Quello che è avvenuto qua è stata l’uccisione di semplici passanti, falciati dal fuoco dei miliziani palestinesi. Ci sono state scene di orrore che voi nemmeno immaginate sia qua sia nei villaggi vicini”, conclude.

Israele, il ministro Gallant ha deciso di estendere lo stato di emergenza all’intero territorio

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha deciso di estendere lo stato di emergenza all’intero territorio di Israele. E’ quanto si legge in una nota riportata dai media israeliani. In precedenza, Gallant aveva dichiarato la “situazione speciale” entro un raggio di 80 chilometri dalla Striscia di Gaza. Con lo Stato di emergenza il Comando militare può limitare gli assembramenti e chiudere le aree considerate a rischio

Netanyahu alla nazione: “ci vendicheremo di questa giornata nera”

“Ci vendicheremo con Hamas per questa giornata nera”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un discorso alla nazione nel quale ha ribadito che “l’esercito userà tutto la sua forza per scalzare Hamas, li colpiremo ovunque“, rimarca. “Quanto accaduto oggi non si era visto in Israele e farò in modo che non accada di nuovo“, conclude.

La bandiera di Israele su Palazzo Chigi

Una enorme bandiera bianco e azzurra di Israele è proiettata sulla facciata di Palazzo Chigi. Anche altre città italiane hanno esposto la bandiera israeliana sui loro edifici pubblici.

Morte e distruzione in Israele

Israele, furioso attacco di Hamas

E' guerra totale tra Israele e Hamas