La guerra dilaga in tutto il Medioriente e arriva in Egitto: turisti israeliani uccisi ad Alessandria

A macchia d’olio la guerra si sta spostando pericolosamente in tutto il Medioriente. Un attacco è stato compiuto contro un gruppo di turisti israeliani ad Alessandria d’Egitto. Lo riportano media arabi, citati da Haaretz, sottolineando che due turisti israeliani sono morti. Un agente della polizia egiziana avrebbe sparato contro un autobus che trasportava turisti, come riferisce l’emittente satellitare “Al Arabiya“, secondo cui due turisti sarebbe stati uccisi.

E’ accaduto nella zona di Masheya e il poliziotto ha usato la sua arma personale per sparare a caso su un gruppo di turisti israeliani che stavano visitando Mazar Amoud el Sawari. I turisti sono stati portati in ospedale per essere curati. Il bilancio al momento ad Alessandria d’Egitto è di 2 turisti israeliani uccisi. Fonti palestinesi, ancora da confermare, riportano anche di una seconda sparatoria nel Sinai sempre contro turisti israeliani.