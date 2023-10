Guai per l’attivista Greta Thunberg: arrestata a Londra durante una protesta

StrettoWeb

Guai per la giovane ambientalista Greta Thunberg, iniziatrice del movimento studentesco internazionale Fridays for Future a favore del cambiamento climatico: la ragazza è stata arrestata oggi a Londra durante un summit di protesta contro i colossi del petrolio denominati “gli Oscar dell’industria petrolifera”. L’attivista svedese si trovava di fronte all’Intercontinental Park Lane, l’hotel di lusso che ospiterà il congresso dei magnati dell’oro nero, insieme ad un centinaio di manifestanti quando la Polizia britannica l’ha portata via caricandola nel retro del loro van.

La Thunberg non è nuova a questi avvenimenti e, sorridente, si è lasciata portare via senza opporre alcuna resistenza. I media britannici hanno fatto sapere che altre 5 persone sono state arrestate per aver bloccato il passaggio dell’autostrada. Poco prima dell’arresto, la ventenne aveva dichiarato alla stampa: “dietro a queste porte chiuse, alla conferenza su petrolio e denaro, ci sono politici senza spina dorsale che stanno facendo accordi e compromessi con lobbisti dell’industria fossile. Milioni di persone in tutto il mondo muoiono e stanno soffrendo le conseguenze della crisi climatica causata da queste industrie, a cui consentiamo di avere accesso privilegiato nel parlare con i nostri politici”.