Greko: la questione degli sportelli linguistici sottoposta alla Corte dei Conti

“La risposta pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scadere dei trenta giorni dalla mia istanza affinché si intervenisse in autotutela sulla questione degli sportelli linguistici era priva di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Avendo esaurito ogni livello esperibile di ricorso per via gerarchica, adesso, coerentemente a quanto prospettato, ho trasmesso una relazione alla Corte dei Conti, affinché, evidenziate tutte le criticità, si valutino dei provvedimenti“.

Così dichiara in una nota stampa il giornalista Francesco Ventura, giurista ed attivista per la rivitalizzazione linguistica della minoranza greca di Calabria. Da febbraio Ventura ha avviato un carteggio con la Città Metropolitana per ottenere la revisione dell’avviso pubblico relativo all’attivazione del servizio di sportelli linguistici in dieci Comuni dell’area metropolitana.

“Due settimane fa un sindaco ed un’assessore di due Comuni dell’ambito territoriale di minoranza linguistica avevano preso l’impegno pubblico di indire nell’immediato una riunione coinvolgendo tutti gli enti coinvolti nella questione. Ho atteso, ma inutilmente, l’incontro non c’è stato, come parimenti non si è concretizzato l’incontro proposto dal consigliere metropolitano Rudi Lizzi, il quale è delegato proprio alle minoranze linguistiche – conclude Ventura – Sono dispiaciuto di non essere riuscito finora a persuadere la Città Metropolitana a rimodulare l’avviso pubblico, adottando dei correttivi ragionevoli a quelle criticità oggettive identificate fin da febbraio di quest’anno.

Adesso alla Corte dei Conti il dovere di avviare delle verifiche e pronunciarsi sugli sviluppi dell’ultimo anno. Nel bene o nel male, sarà comunque un’occasione di crescita e confronto, di cui attendo con interesse e curiosità l’esito. Ringrazio l’associazione “Jalò tu Vua” di Bova Marina ed il Movimento Federativo delle Minoranze Linguistiche di Lungro per avere espresso pubblicamente sostegno a questo procedimento, intervenendo anche sulla stampa. Mi rammarica che nessun Sindaco dell’area abbia preso un’analoga iniziativa“.