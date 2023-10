Giornata mondiale del sorriso: un piccolo gesto che può cambiare il mondo

StrettoWeb

Il 6 ottobre ricorre la Giornata Mondiale del Sorriso (in inglese, World Smile Day): potrebbe sembrare un pretesto in più per acchiappare like e attirare il pubblico social, ma dietro a un sorriso si nascono tante cose, tra cui la vera e propria celebrazione della vita. Questa giornata simbolica viene celebrata ogni primo venerdì di ottobre e ha come simbolo il famoso “smile” la famosa faccina gialla creata da Harvey Ball nel lontano 1964. E fu proprio l’artista, oltre 30 anni dopo, a voler festeggiare la creazione di quella faccina sorridente, tanto conosciuta e tanto apprezzata in tutto il mondo.

L’origine di questa giornata nasce però in un modo del tutto particolare. Harvey Ball, preoccupato per la troppa commercializzazione dell’immagine, decise di istituire un momento preciso che riportasse quella creazione al suo intento primario: quello di portare buonumore a prescindere dalla geografia, dalla politica e dalla religione. A seguito della morte di Harvey nel 2001, il World Smile Day divenne un’occasione fissa non solo per ricordarne il creatore, ma per portare a tutti il messaggio della speranza che si nasconde dietro ad un gesto così effimero: la vita va avanti, nonostante tutto, e possiamo decidere noi come affrontarla. Arrabbiati con il mondo, per quello che accade, o vestendoci di uno smagliante sorriso e combattere le difficoltà quotidiane con positività.

La faccina felice più famosa del mondo è divenuta, nel tempo, anche il simbolo della Harvey Ball World Smile Foundation, l’ente benefico che porta avanti la filosofia dell’artista: “ogni sforzo per migliorare il mondo, non importa quanto piccolo, vale la pena di farlo”. Sorridiamo quindi alla vita, sorridiamo anche quando dentro ci sentiamo morire, sorridiamo perché è l’arma migliore per lottare contro la cattiveria e il male che, soprattutto nell’ultimo periodo, si stanno abbattendo su questo esausto mondo. E come diceva il grande Jim Morrison: “non essere così triste e pensieroso, ricorda che la vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo”.