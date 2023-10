La generosità di Sant’Eufemia d’Aspromonte nella donazione del sangue, AVIS: “grazie, grazie, grazie!”

StrettoWeb

L’AVIS Sezione di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha portato a casa grandi risultati. In un periodo storico in cui la sanità ha estremo bisogno di donatori di sangue, il comune pre-aspromontano spicca in generosità e altruismo. Il 30 settembre e il 1 ottobre si sono svolte due giornate di raccolta di sangue che hanno fatto registrare ottimi numeri: 71 donatori volontari si sono presentati, permettendo di raccogliere 59 sacche di sangue. Per vari motivi 12 donatori non hanno potuto donare, ma il loro momento è solo rimandato.

“Grazie, grazie, grazie“, scrivono il direttivo e i collaboratori esterni della sezione eufemiese. Ma non finisce qui. Infatti, “per rispondere alla domanda crescente, ci saranno altre due emoteche nei giorni 20 e 21 ottobre“, come ci spiega il presidente della Sezione AVIS di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Pamela Violi, che si dice entusiasta e orgogliosa degli ottimi risultati ottenuti. Un grande traguardo in crescendo, quello ottenuto dai volontari eufemiesi che si attendono numeri altrettanto importanti anche per le prossime emoteche.