Fratelli d’Italia, Antoniozzi: “alle Europee in Calabria puntiamo su Denis Nesci”

“La Calabria deve essere protagonista di una nuova Europa. Per questo Fratelli d’Italia vuole essere il primo partito nella nostra regione alle elezioni europee presentando un suo esponente, Denis Nesci, come ideale centravanti”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Dare più forza a Fratelli d’Italia significa migliorare la Calabria ma cambiare un’Europa insufficiente, ché mostra ancora tutti i suoi limiti nei processi di pace, nel controllo dell’immigrazione, nella lotta al terrorismo. Denis Nesci nostro europarlamentare uscente – dice Antoniozzi – lavora in un gruppo, l’Ecr, che grazie al lavoro di Antonio Giordano, di Procaccini, di Fidenza, è diventato un punto di riferimento per tutti i conservatori europei”.

“C’è una destra europea che vuole dare dignità alle nazioni e costruire percorsi di pace e giustizia sociale laddove l’alleanza tra popolari e socialisti ha fallito. Fratelli d’Italia in Calabria – conclude Antoniozzi – punta a valorizzare le sue donne e i suoi uomini, i suoi giovani e a dare un altro corso all’Europa, dopo avere dimostrato di avere un grande leader come Giorgia Meloni”.