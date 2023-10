Finanziamento per la MedioSavuto, Roberto (FDI): “grande risultato politico”

StrettoWeb

“Il completamento dei lavori, da troppo tempo quasi fermi, è sicuramente un grande risultato politico per l’area interna della Calabria”. Con queste parole Roberto Sirianni, coordinatore di Fratelli d’Italia a Soveria Mannelli, esprime la propria soddisfazione per il finanziamento di 3 milioni di euro per le opere ed i lavori del secondo tronco stradale della Mediosavuto fra gli svincoli di “Soveria Mannelli Nord – Borboruso” e la SS. 616.

“Grazie all’interessamento dell’Assessore Regionale Filippo Pietropaolo, del Vice Presidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele, e dell’intera Giunta Regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, si potranno ultimare i lavori di questa strada che rappresenterà un importantissimo volano di crescita per l’intera area del Reventino e del Savuto. Un’opera che nel corso degli anni ha visto la ripresa dei lavori grazie all’impegno degli allora Presidenti della Provincia di Catanzaro Michele Traversa e Wanda Ferro, da sempre vicini al nostro territorio”, continua Roberto Sirianni.

“La nostra zona, ricca di aziende che operano su scala nazionale ed internazionale, soffre per la carenza di infrastrutture adeguate all’alto livello produttivo locale. Ora, grazie agli esponenti dei Fratelli d’Italia in Regione, finalmente si potrà dare un input di crescita per le aziende con un conseguente aumento occupazionale. Quello che la politica dovrebbe fare ad ogni livello! Per questo è doveroso un sentito ringraziamento da parte mia personale e di tutti i tesserati dei Fratelli d’Italia di Soveria Mannelli all’Assessore Regionale Filippo Pietropaolo, al Vice Presidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele, ed all’intera Giunta Occhiuto”, conclude Sirianni.