Tanta paura per il campione del mondo Fabio Grosso, ex tecnico del Frosinone ora al Lione, in Francia. Prima del match contro il Marsiglia, allenato dall’ex compagno in azzurro Gattuso, si è verificato un lancio di sassi contro il pullman del Lione.

Grosso è sceso dal mezzo sanguinante, mentre il suo vice Raffaele Longo è stato colpito ad un occhio. Si è poi deciso di annullare la partita, rinviata a data da destinarsi.