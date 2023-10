Ex Reggina, Gori e Montalto continuano a segnare e lanciare in alto Avellino e Casertana

StrettoWeb

Due nuovi eroi in Campania continuano a segnare e a contribuire ai successi di Avellino e Casertana nel girone C di Serie C: Gabriele Gori e Adriano Montalto. Cosa li accomuna? Il recente passato alla Reggina. Per il primo una sola stagione, quella scorsa, un po’ altalenante, ma che gli ha comunque portato due gol e un discreto contributo. Per il secondo, invece, un anno e mezzo intenso, fatto di gol pesanti (e tanti bellissimi, se si pensa a quelli contro Cosenza, Crotone e Spal) in ottica salvezza.

Gabriele Gori, da subentrato, ha siglato oggi il gol al 70′ valso all’Avellino lo 0-2 a Catania. Per lui è la quarta rete in stagione. Montalto invece, sempre da subentrato, ha messo a segno la rete del definitivo 2-4 della Casertana a Cerignola. Montalto ha scelto la Serie C della Casertana subito dopo la decisione di Brunetti di affidare la ripartenza del calcio a Reggio Calabria a La Fenice Amaranto. In caso contrario, e cioè se si fosse virato su Bandecchi, My Energy e i reggini, l’attaccante siciliano sarebbe tornato sullo Stretto, alla corte di Taibi e Belardi, allenato tra l’altro da quel Michele Pazienza che adesso sta allenando proprio Gori e sta lanciando l’Avellino tra le prime dopo l’avvio difficile con Rastelli.