Ex Reggina: la rinascita di Gabriele Gori, bomber acclamato dal Partenio nell’Avellino di Pazienza

Gabriele Gori è ripartito da Avellino. E sta rinascendo. L’ex attaccante della Reggina ha vissuto una stagione altalenante, quella scorsa in riva allo Stretto, giocando quasi sempre da riserva. Quando chiamato in causa da titolare, non ha mai convinto del tutto, al punto che Inzaghi ha preferito sempre un falso nove, Menez, al centro dell’attacco, quantomeno fino al passaggio alla difesa a 3 e all’arrivo di Strelec. E’ stato, però, sempre la seconda scelta, anche per via degli infortuni di Santander e Galabinov.

Questa estate ha deciso di scendere di categoria, firmando con l’Avellino, una delle candidate alla promozione in Serie B. Risultati? Dopo un avvio così così, ha cominciato a segnare, firmando tre reti nelle ultime due gare interne. Prima la doppietta al Potenza (con un illuminante gol di tacco), poi l’incornata di ieri su corner che ha deciso il match contro il Monterosi all’86’. E il Partenio lo acclama, annunciando il suo nome.

Buona parte dei meriti di questa rinascita è anche legata all’allenatore, quel Michele Pazienza che da quanto è subentrato a Rastelli ha cominciato la rimonta, portando l’Avellino al terzo posto. Ricordiamo che Pazienza, prima di approdare in Irpinia, era stato prescelto come allenatore della SSD Reggio Football Club, la società con Bandecchi e i reggini che aveva in Belardi e Taibi le figure tecniche e che si era contrapposta alla Fenice Amaranto poi scelta dal Sindaco Brunetti per far ripartire il calcio a Reggio Calabria. Quella società aveva individuato e bloccato Pazienza dopo le due belle stagioni alla guida dell’Audace Cerignola, una in D e una in C. La chiamata dell’Avellino dimostra la bontà del tecnico e la sua ambizione a conquistare, sul campo, la Serie B, per arrivare magari in quella A che lo ha accompagnato da calciatore.