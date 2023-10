Esame al conservatorio e blitz al comune di Taormina, De Luca si prepara al rush finale a Monza

StrettoWeb

Cateno De Luca, impegnato nella campagna per le elezioni suppletive di Monza – Brianza, ha trovato il tempo di sostenere un nuovo esame al Conservatorio Corelli di Messina: “anche questo è andato con successo, ho sostenuto l’ultimo esame di questa sessione, musica da camera terza annualità. L’esecuzione è andata molto bene e la mia professoressa Laura Riccardi era molto soddisfatta e per me era importante perché non sono stato uno studente facilmente gestibile. Devo ringraziare la mia collega Coralie Camuti che per ben due anni mi ha fatto da spalla con il pianoforte e pur avendo completato il corso di studi di musica da camera ha dedicato un anno del suo prezioso tempo per accompagnarmi a questo esame”.

Non contento, il leader di Sud chiama Nord, ha fatto uno dei suoi blitz al Comune di Taormina: “sapevano che ero in viaggio per Monza, invece mi sono recato al Palazzo Municipale. Continuate a scrivere per whatsapp al 3316469623. Cerco di essere sempre presente ed operativo anche a distanza”, conclude De Luca.