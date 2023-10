Elezioni: entra nel vivo la campagna elettorale, a Trento in arrivo i big nazionali

StrettoWeb

Per le ultime due settimane di campagna elettorale in Trentino sono previste numerose iniziative con big nazionali. Andrà a Trento, il premier Giorgia Meloni ed i ministri Ciriani e Lollobrigida. Per loro date ancora da fissare. In settimana, per il Movimento 5 Stelle eventi con Chiara Appendino e l’ex pm antimafia oggi deputato Cafiero De Raho. Per il Partito democratico invece l’11 ottobre arriverà il numero Stefano Bonaccini ed il 16 Pierluigi Bersani.

Fratoianni e Bonelli, coppia dell’Alleanza Verdi-Sinistra, potrebbero sbarcare a Trento il 19 ottobre, stesso giorno per il leader di Azione Calenda. Ci dovrebbe essere anche un’iniziativa con Matteo Renzi per Italia Viva. Per la Lega comizi di Matteo Salvini, del ministro Calderoli e del presidente della Regione Veneto Zaia. Forza Italia annuncia invece la presenza dei ministri Casellati, Tajani e Bernini, rispettivamente il 13, 15 e 20 ottobre.