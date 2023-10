Elezioni Trentino, Valduga invita Fugatti a un confronto pubblico

StrettoWeb

“In queste settimane ho avuto modo di confrontarmi in più occasioni con i candidati presidenti alle prossime elezioni provinciali, in dibattiti che hanno coinvolto diversi mondi che costituiscono la forza del tessuto sociale del Trentino. Unico grande assente, come rilevato in più occasioni, proprio Fugatti, che pare non voler rispondere del suo operato e a domande che potrebbero risultargli scomode”. Lo afferma in una nota il candidato presidente della coalizione di centrosinistra Alleanza Democratica Autonomista, Francesco Valduga. “Ancora non abbiamo capito quale sia la sua visione del Trentino di domani. Da più parti, ho ricevuto sollecitazioni per un confronto vis a vis e propongo dunque a Maurizio Fugatti di poterci vedere per parlare delle nostre posizioni su temi di importanza strategica, come la sanità, il futuro della nostra autonomia, il modello di sviluppo economico, i grandi carnivori”, rimarca.

“Immagino che anche la sua agenda sia densa di appuntamenti come la mia – prosegue – dato che in questi giorni sto incontrando centinaia di persone in incontri pubblici e non, ma penso sia un dovere nei confronti degli elettori poter mettere in chiaro, in via definitiva, la differenza tra i nostri programmi e le proposte. Per questo lo invito a trovare un momento, in uno spazio aperto al pubblico e alla stampa, per poterci confrontare. Scelga lui data, ora e luogo”.