Il leader del Partito democratico, Elly Schlein, domani sarà in Trentino Alto Adige per la chiusura della campagna elettorale dei candidati di centrosinistra. Il primo appuntamento è alle 18 a Bolzano, in piazza del Municipio.

Alle 20.30, invece, Schlein arriverà a Trento per partecipare ad un’iniziativa pubblica nella sala della Cooperazione a sostegno di Francesco Valduga, candidato alla presidenza della Provincia autonoma alle elezioni provinciali di domenica.