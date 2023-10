Elezioni: biglietti scontati per le elezioni in Trentino Alto Adige, riduzioni fino al 70% | INFO

Domenica 22 ottobre si vota in Trentino-Alto Adige per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente nella provincia autonoma di Trento e del consiglio provinciale nella provincia autonoma di Bolzano. In occasione del turno elettorale è possibile usufruire dell’agevolazione Trenitalia dedicata a chi raggiunge le località di voto in treno. Lo sconto sui biglietti ferroviari è valido per viaggi di andata e ritorno e prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Per i treni regionali invece la riduzione è del 60%.

I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie Trenitalia e agenzie di viaggio abilitate per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso del turno elettorale. L’andata potrà quindi essere effettuata dal 13 ottobre, mentre il ritorno non oltre il 1°novembre.